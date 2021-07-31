Катунь24: Врач назвал продукт, который сжигает жир во время сна

Ложиться спать на голодный желудок для сброса веса вовсе необязательно, считает эндокринолог Анжелика Чиж. Её слова приводит РИА Новости.

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Так, по словам специалиста, в организме до полуночи вырабатывается сжигающий жир гормон — соматотропин. Для его выработки необходимо съесть перед сном два отварных яичных белка и лечь спать до 11 часов вечера.

«Утром на весах — минус 300 граммов», — заявила врач.

Также эндокринолог перечислила продукты, от которых не следует отказываться даже при диете: это курица, индейка, рыба, яйцо, нежирное мясо. Они важны для укрепления костей и иммунной системы, улучшения кожи и выработки гормонов.

Анжелика Чиж помимо всего прочего призывает не забывать о клетчатке, которой богаты фрукты, овощи, бобовые, злаки и зелень. Наконец, специалист напомнила о важности поддержания водного баланса.

Катунь24