Катунь24: Врач посоветовал поменьше заниматься сексом в жару пожилым и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Температура воздуха 30 градусов и выше — серьёзный фактор риска смерти во время секса, утверждает врач-кардиолог Филипп Кузьменко в разговоре с радио Sputnik.

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«Случаи, когда пожилые люди во время секса получают инфаркт, не просто бывают, а бывают часто», — предупредил кардиолог.

Врач отмечает, что людям в возрасте, а также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит дозировать физическую активность, включая занятия сексом в жаркую погоду. Людям старше 40 лет, не жалующимся на самочувствие, Филипп Кузьменко всё равно рекомендует в жару умерить сексуальные аппетиты и на всякий случай проверить здоровье.

«Рекомендация стандартная — секс без фанатизма, он всегда должен быть комфортным. Если вам жарко, то купите кондиционер или вентилятор. Если вы делаете это в жару, несмотря ни на что, убедитесь, что вы здоровы», — посоветовал врач.

Катунь24