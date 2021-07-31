Катунь24: В Алейске среди лета появилась новогодняя ёлка

Искусственное дерево установили вчера, 29 июля 2021 года, сообщают в Instagram-аккаунте «На пульсе ТВ».

Фото: napulse.tv

В посте с юмором отметили, что на «десятки вопросов и шуток один ответ: как говорят, готовь сани, а дальше вы знаете». Оказалось, что новогоднее дерево собрали вне сезона для того, чтобы проверить её исправность – провели шеф-монтаж.

Рабочее состояние ёлки проверяла городская администрация. Как уточняют «На пульсе ТВ», «подрядчик объект сдал». Ёлку должны демонтировать и вернуть на хранение в ближайшее время. Теперь её снова соберут только зимой, перед новогодними праздниками.



Катунь24