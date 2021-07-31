Катунь24: В Алтайском крае будущие мамы подали заявления на новое ежемесячное пособие

Заявок оказалось порядка 5 тысяч.

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В ПФР продолжают принимать заявления на новые ежемесячные пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. С 1 июля 2021 года за финансовой поддержкой обратились 4946 будущих мам.

По информации краевого Пенсионного фонда РФ, максимальный срок рассмотрения обращения составляет до 30 рабочих дней. После чего будут принимать решение – назначить пособие или же отказать.

«В случае принятия положительного решения денежные средства перечисляются до 25 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачиваются средства. Например, если заявление подано 5 июля, а 20 июля пришло одобрение, то до 25 августа поступит первая сумма. А в случае принятия положительного решения на это же заявление, но в августе, денежные средства поступят на счет до 25 сентября. Размер выплаты в текущем году составит 5744 руб.», — отмечают в ведомстве.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги» или в ПФР. Важным условием получения выплаты является доход семьи. Он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения для каждого члена семьи.

Катунь24