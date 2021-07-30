Катунь24: В России заблокировали тысячи сайтов с фейковыми COVID-сертификатами

Многие авторы таких объявлений обещают внести данные о поддельной справке в базу данных вакцинированных от коронавируса.



Фото: pexels.com

По информации газеты «Известия», в настоящее время Роскомнадзор заблокировал почти тысячу сайтов с подобными объявлениями.

«С начала года было заблокировано или удалено 976 сайтов и страниц сайтов [с данными] о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Из них: в июле — 934, в июне — 29, в мае — 7, в апреле — 5, в марте — 1», — сообщили специалисты Роскомнадзора.

Под сайтами понимаются не только самостоятельные страницы в интернете, но и страницы, паблики и группы в социальных сетях.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Покупателю также светит наказание – до одного года тюрьмы.

Катунь24