Катунь24: В Бийске заканчивается капитальный ремонт планетария

Полнокупольная проекция и современный центр детского научного творчества появятся в Бийске. Капитальный ремонт здания планетария, начатый 12 апреля, подходит к концу. Какие обновления ждут посетителей, узнала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Бийске заканчивается капитальный ремонт планетария

35,5 миллиона рублей получил Дом детского технического творчества имени Савченко на приобретение высокотехнологичного оборудования. Это награда за победу в конкурсе на лучший инновационный проект среди российских наукоградов. Ещё 36 миллионов выделили на капитальный ремонт здания по краевой адресной программе.

Часть оборудования уже закуплена. Например, установлена полнокупольная система проекции. Осталось закупить кресла с откидными спинками для комфортного просмотра учебных программ.

На первом этаже здания изображены портреты учёных, которые внесли вклад в развитие науки и техники. Уникальную роспись 80-х годов решили сохранить. Её выполнила киевская художница Галина Рюмина. На работу у неё ушло два года. В здании появятся и новые тематические росписи – в лабораториях современного центра научно-технического творчества «Космотех».

Образовательные программы «Космотеха» рассчитаны на детей с 5 по 11 классы. Они смогут выбрать одну из шести образовательных программ: космо, IT, аэро, био и робо-модуль. Также в центре оборудуют мастерскую хай-тек для нужд всех лабораторий. Чтобы попасть в «Космотех», ребёнок должен будет пройти конкурсный отбор. Все программы центра будут бесплатными. «Космотех» рассчитан на 580 учеников, которых планирует принимать уже в сентябре.

Катунь24