Катунь24: В Алтайском крае возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Напомним, утром 28 июля 2021 года в одной из квартир пятиэтажки на улице Молодежной, 37 взорвался бытовой газ.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ: На территории барнаульского дома, где произошел взрыв газа, введён режим ЧС

На восстановление пострадавших от взрыва газа квартир в Барнауле выделят 5 млн рублей

Взрыв бытового газа в барнаульской пятиэтажке: подробности и комментарии очевидцев

Дело открыли по статье «Ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как стало известно от пресс-службы СУ СК РФ по Алтайскому краю, весной 2021 года в одной из квартир в этом жилом доме сотрудники ООО «Алейскмежрайгаз» занимались техобслуживанием и ремонтом газовой плиты. Утром 28 июля случилась утечка вещества, газовоздушная смесь взорвалась. 69-летняя женщина получила ожоги тела, причинившие тяжкий вред ее здоровью, также пострадала 7-летняя девочка.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия, собирают доказательства по делу, а также устанавливают лиц, выполнявших обслуживание газового оборудования.

Катунь24