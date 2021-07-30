Катунь24: В Алтайском крае возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме
Напомним, утром 28 июля 2021 года в одной из квартир пятиэтажки на улице Молодежной, 37 взорвался бытовой газ.
Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю
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Дело открыли по статье «Ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Как стало известно от пресс-службы СУ СК РФ по Алтайскому краю, весной 2021 года в одной из квартир в этом жилом доме сотрудники ООО «Алейскмежрайгаз» занимались техобслуживанием и ремонтом газовой плиты. Утром 28 июля случилась утечка вещества, газовоздушная смесь взорвалась. 69-летняя женщина получила ожоги тела, причинившие тяжкий вред ее здоровью, также пострадала 7-летняя девочка.
Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия, собирают доказательства по делу, а также устанавливают лиц, выполнявших обслуживание газового оборудования.