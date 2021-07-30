Катунь24: В центре Барнауле сбили ребёнка на велосипеде
Авария произошла 29 июля 2021 года.
Фото: "Инцидент Барнаул"
Об этом сообщают подписчики в паблике «Инцидент Барнаул».
По их информации, на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова совершен наезд на велосипедиста, мальчика 2010 г. р., который переезжал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Очевидцы сообщают, что у пострадавшего идет кровь.
Подробности произошедшего уточняются.
Как сообщили в ОГИБДД Барнаула, водитель ВАЗ 2114, 1999 года рождения, сбил ребенка 2010 года рождения, который проезжал через дорогу по регулируемому пешеходному пешеходу. Сигнал светофора правоохранители установят в ближайшее время.
Ребенок получил телесные повреждения и доставлен в больницу.