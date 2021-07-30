Катунь24: В Барнауле планируют изменить состав Градостроительного совета

Предложение было выдвинуто в рамках обсуждения повышения эффективности, уточняет пресс-служба барнаульской администрации. Совещание провел заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

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Председатель правления Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края» Александр Мишустин акцентировал внимание участников на том, что на Градосовете должно быть больше технического обсуждения, эмоциальные дискуссии на уровне «нравится, не нравится» должны уступить место профессиональному опыту.

Архитектор Петр Анисифоров высказался относительно состава Градостроительного совета – его, по мнению председателя правления Алтайской организации Союза архитекторов России, необходимо периодически корректировать, в современных условиях состав Градостроительного совета должен быть динамично меняющимся.

«Такой совещательный орган необходим, не во всех городах он работает. Мнения членов Градосовета администрации Барнаула учитываются в процессе разработки и принятия важных градостроительных решений», – отметил Петр Анисофоров.

На совещании также представили обзор судебной практики по вопросам оформления разрешений на строительство. Кроме этого, заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Владимир Бутаков рассказал о перспективах развития территорий городского округа в связи с жилищным строительством. Особое внимание уделили земельному участку, ограниченному ул. Просторной, Павловским трактом и обводной железной дорогой.

«Возможность развития указанной и других территорий в целях жилищного строительства, а также иного функционального назначения требует комплексного анализа градостроительных ограничений. Поэтому вопрос будет обязательно рассмотрен в рамках второго этапа внесения изменений в Генеральный план города», – резюмировал Андрей Федоров.

Кроме этого, на совещании обсудили установку на территории города памятного знака, посвященного строительной отрасли Алтайского края.

Катунь24