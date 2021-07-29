Катунь24: Взрыв бытового газа в барнаульской пятиэтажке: подробности и комментарии очевидцев

Для жителей дома по адресу: Молодежная, 37 это утро началось с громкого хлопка. В районе 9 утра в одной из квартир пятиэтажки взорвался бытовой газ. 69-летняя женщина, которая находилась в помещении, получила ожоги и находится в больнице. По словам очевидцев, дыма не было. Стёкла окон вылетели во двор волной от взрыва.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Взрыв бытового газа в барнаульской пятиэтажке: подробности и комментарии очевидцев

«Хлопок услышала и все. Сразу же вышла, вижу, что все летит на землю. Палки и посуда. Я аж наклонилась, вижу, что повис балкон. Его сорвало, но он не упал, а повис», — рассказывает очевидица Валентина.

В результате чрезвычайной ситуации в квартире разрушилась стена и выпала к соседям. Там находилась семья – женщина и 7-летняя девочка. В момент взрыва она спала в своей комнате.

«Кира спала, кирпич рядышком возле головы упал, сразу отвезли в больницу, все нормально, жену не задело. Стену разбило. Возмещать непонятно кто и как будет. Будут судебные разбирательства, кто виноват и так далее. Это все будет долго. За свой счет все нужно будет ремонтировать, в этом проблема», — делится переживаниями пострадавший Александр Савин.

Жильцы из двух подъездов эвакуированы. Сразу после взрыва среди них началось обсуждение о переходе дома с газа на электричество. Ситуацию на личный контроль взял глава Барнаула Вячеслав Франк.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать неисправное газовое оборудование. Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Они оценят, соблюдались ли требования законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Катунь24