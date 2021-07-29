Катунь24: В России планируют ввести новые меры по борьбе с курением

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал в своём Telegram-канале о новых мерах по борьбе с курением, которые планирует ввести Минздрав.

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Так, в России собираются проработать три пакета мер. Во-первых, организовать производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75 % площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения. Следующая мера – это ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Это позволит не вводить в заблуждение потребителя, считает Олег Салагай.

Также Минздрав планирует ввести запрет на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Катунь24