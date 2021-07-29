Катунь24: В Барнауле сдают в аренду берег Оби

Территорию площадью 11 464 кв. метра выставили на аукцион на официальном сайте для проведения торгов в России.

Фото: barnaul.org

На арендуемой земле можно будет провести необходимое строительство для оказания там услуг в сферах «Гостиничное обслуживание», «Культурное развитие», «Общественное питание». Участок находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Обь.

Торги проводит МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. Участок берега, выставленный на торги, находится недалеко от Старого моста по адресу: Барнаул, Октябрьский район, ул. Берег Оби, 12.

Начальную стоимость участка оценили в 954,8 тыс. рублей. В распоряжение арендующего он попадёт на три года. Итоги торгов станут известны не раньше 3 сентября 2021 года.

Катунь24