ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В «Векторе» рассказали, почему пандемия коронавируса может затянуться

Горняк22
11 часов Ago

Руководитель екатеринбургского филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов заявил РИА Новости, что пандемия COVID-19 в 2022 году не закончится, если темпы вакцинации в мире сохранятся на текущем уровне.

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, пандемия завершится гораздо быстрее, если процесс образования коллективного иммунитета благодаря прививкам ускорится.

Семенов считает, что для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года. Об этом говорит опыт прошлых лет, например, гонконгского гриппа.

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Катунь24

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