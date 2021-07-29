Катунь24: В «Векторе» рассказали, почему пандемия коронавируса может затянуться

Руководитель екатеринбургского филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов заявил РИА Новости, что пандемия COVID-19 в 2022 году не закончится, если темпы вакцинации в мире сохранятся на текущем уровне.

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По словам специалиста, пандемия завершится гораздо быстрее, если процесс образования коллективного иммунитета благодаря прививкам ускорится.

Семенов считает, что для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года. Об этом говорит опыт прошлых лет, например, гонконгского гриппа.

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Катунь24