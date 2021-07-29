Катунь24: В России медведь растерзал туриста

Инцидент произошел в Красноярском крае в природном парке «Ергаки».

Фото: pexels.com

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации парка, это уже второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона. Нападение медведя на группу туристов произошло в районе Девяти озер хребта Арданский.

Факт гибели человека зарегистрировали официально. Медведь напал на одного из туристов, остальным удалось убежать. На место происшествия отправили сотрудников полиции, спасателей и охотоведов.

По информации ТАСС, руководство парка написало обращение в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, к главам Ермаковского и Каратузского районов Красноярского края, на территориях которых расположился парк «Ергаки», с предложением закрыть парк для посещения (за исключением турбаз). Вдобавок ограничить территорию парка для занятий пешеходным туризмом.

Катунь24