ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Впервые в вузе Алтайского края начнут преподавать японский язык

Горняк22
17 часов Ago

Новый предмет добавят в трехъязычную программу кафедры востоковедения Института истории и международных отношений АлтГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: Пресс-служба Алтайского государственного университета

Японский язык студенты начнут изучать наряду с английским и китайским в рамка направления обучения «Зарубежное регионоведение». До недавнего времени оно было двуязычным, где китайский выступал основным языком, а английский — дополнительным.

Заведующая кафедрой, профессор Юлия Лысенко пояснила, что новый формат программы предложили студентам расширения их языковых компетенций. Кроме того, это поможет в дальнейшем расширить международные связи как отдельных студентов и выпускников, так и в целом университета.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Томенко: вопрос введения четырехдневной рабочей недели остро не стоит

Горняк22: Томенко: вопрос введения четырехдневной рабочей недели остро не стоит

Горняк22
17 часов Ago
Работа. Усталость Фото: Фото: pixabay.com Рассмотреть возможность перехода на четырехдневный рабочий график предлагали бывший премьер-министр страны и депутат Госдумы Дискуссия...

Читать по теме:

ВТОПЕ: