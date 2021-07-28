Катунь24: Впервые в вузе Алтайского края начнут преподавать японский язык

Новый предмет добавят в трехъязычную программу кафедры востоковедения Института истории и международных отношений АлтГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: Пресс-служба Алтайского государственного университета

Японский язык студенты начнут изучать наряду с английским и китайским в рамка направления обучения «Зарубежное регионоведение». До недавнего времени оно было двуязычным, где китайский выступал основным языком, а английский — дополнительным.

Заведующая кафедрой, профессор Юлия Лысенко пояснила, что новый формат программы предложили студентам расширения их языковых компетенций. Кроме того, это поможет в дальнейшем расширить международные связи как отдельных студентов и выпускников, так и в целом университета.

Катунь24