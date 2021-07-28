Катунь24: В Барнауле появится вторая больница скорой медицинской помощи

Открытие планируют в два этапа. Первый – расширение реанимационного отделения в городской больнице № 12. Здесь выполнили уже 90% ремонтных работ.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле появится вторая больница скорой медицинской помощи

Всего работы длятся 7 месяцев. Вторым этапом станет создание аналогичного отделения в городской больнице № 12.

Новое реанимационное отделение позволит повысить качество оказания экстренной медицинской помощи и увеличит ее доступность. Теперь вместо 6 коек здесь будут располагаться 18. При необходимости их количество можно будет увеличить до 24.

Для работы в расширенном отделении необходимо ещё больше специалистов. Количество тяжелых пациентов увеличивается – соответственно за ними необходимо более длительное наблюдение.

«Сейчас не хватает 14 реаниматологов для нового отделения в 18 коек. В этом году уже приходят 4 анестизиолога-реаниматолога в 11 городскую больницу,в следующем году двое придут к нам», – отметил главный врач Городской больницы № 12 Сергей Воронкин.

Уже 6-7 августа 2021 года отделение начнет принимать пациентов. Всего же на ремонт и подготовку мест в медицинских учреждениях выделено из регионального бюджета около 50 млн. руб.

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