Катунь24: В Новокузнецке прохожая девушка поймала выпавшего из окна ребенка

Женщина передала ребенка родителям и ушла.



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По информации РИА Новости, жительница Новокузнецка спасла выпавшего со второго этажа полуторагодовалого ребенка. Она успела подбежать и поймать его. Прибывшие сотрудники медицинской помощи диагностировали у ребенка незначительные ушибы.

«Из окна второго этажа многоквартирного дома по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новокузнецке выпал полуторагодовалый малыш. Прибывшие на место происшествия инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по г. Новокузнецку выяснили, что маленького мальчика спасла прохожая, которая заметила ребенка в окне и успела поймать его», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники полиции выяснили, что родители в момент падения ребенка находились дома. Когда они услышали крик, то увидели сына на улице рядом с незнакомой женщиной.

Через социальные сети правоохранительные органы смогли отыскать 64-летнюю спасительницу. В ближайшее время руководство полиции и общественники отблагодарят ее за спасение ребенка.

Катунь24