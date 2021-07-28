Катунь24: В Алтайском крае увеличат размер компенсации на газификацию

Об этом объявил сегодня, 27 июля 2021 года, губернатор Виктор Томенко на онлайн пресс-конференции. Эта мера поддержки будет доступна отдельным категориям населения. Параметры компенсации находятся на рассмотрении у краевых властей.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае увеличат размер компенсации на газификацию

Сейчас получить компенсацию до 20 тысяч рублей на затраты по газификации жилья могут малоимущие одиноко проживающие граждане, семьи в трудной жизненной ситуации, а также дети войны. Виктор Томенко отметил, что тема газификации уже поднималась во время рабочего визита первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака. Губернатор и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» посетили село Точильное Смоленского район, где проверили исполнение указа президента о бесплатном подведении газа к земельным участкам.

На сегодняшний день топливо получают 137 тысяч домовладений региона. К концу следующего года эту цифру планируют увеличить почти вдвое.

«Если догазифицировать все домовладения и квартиры, которые есть в этих населённых пунктах, куда уже газ пришёл, то это ещё 103 тысячи домовладений и квартир. И по инициативе президента, по его указанию, эта работа будет выполнена без привлечения средств жителей, владельцев домов, квартиросъёмщиков и т.д. до конца следующего, 22 года. Это будет сделано обязательно», – подчеркнул Виктор Томенко.

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