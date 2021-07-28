ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае приостановили строительство молочных ферм

Горняк22
17 часов Ago

Проект лишь временно поставлен на паузу, а не отменен, подчеркнул Виктор Томенко.

Фото: pixabay.com

Напомним, 5 сентября 2018 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Тальменского района Сергей Самсоненко и президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрром подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве, предусматривающее строительство современного животноводческого комплекса на 6000 коров в Тальменском районе. Дорожная карта была утверждена 14 июня 2019 года.

Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», строительство притормозили из-за возникших финансовых трудностей.

«Им нужно решить этот комплекс вопросов, решить ряд внутрикорпоративных проблем. После этого они будут возвращаться к созидательной деятельности. Проект они не отменили», – цитирует издание Виктора Томенко.

Проект должны были завершить в 2022 году. С учётом возникших обстоятельств сроки сдачи будут скорректированы.

Катунь24

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