Катунь24: В Новосибирске учительница флиртовала со своим учеником и стала уголовницей
Она скинула ему в WhatsApp видео своего приватного танца.
Фото: pexels.com
По информации «Инцидент Новосибирск», история произошла в селе в Новосибирской области. 32-летняя учительница из Татарского района флиртовала со своим учеником. Как отметили местные жители, она не скрывала своих чувств на уроках, подмигивала. Ученик не возражал.
Раскрылось все тогда, когда ролик с горячим танцем парень скинул ради шутки своим друзьям. Далее приватные танцы учителя английского языка всплыли в сельских чатах.
Поначалу учительница отпиралась и говорила, что ее страницу в социальной сети «ВКонтакте» взломали и видео предназначалось совершенно другому человеку. На допросах же девушка созналась, что видео было снято для школьника.
Из школы преподавательница уволилась и в селе больше не появлялась. Подросток также покинул деревню.
По словам мамы школьника, в селе на них стали косо смотреть, а над сыном в школе часто подшучивать.
Сейчас дело передано в суд. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».