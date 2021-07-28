ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Новосибирске учительница флиртовала со своим учеником и стала уголовницей

Горняк22
17 часов Ago

Она скинула ему в WhatsApp видео своего приватного танца.
 

Фото: pexels.com

По информации «Инцидент Новосибирск», история произошла в селе в Новосибирской области. 32-летняя учительница из Татарского района флиртовала со своим учеником. Как отметили местные жители, она не скрывала своих чувств на уроках, подмигивала. Ученик не возражал.

Раскрылось все тогда, когда ролик с горячим танцем парень скинул ради шутки своим друзьям. Далее приватные танцы учителя английского языка всплыли в сельских чатах.
Поначалу учительница отпиралась и говорила, что ее страницу в социальной сети «ВКонтакте» взломали и видео предназначалось совершенно другому человеку. На допросах же девушка созналась, что видео было снято для школьника.

Из школы преподавательница уволилась и в селе больше не появлялась. Подросток также покинул деревню.
По словам мамы школьника, в селе на них стали косо смотреть, а над сыном в школе часто подшучивать.

Сейчас дело передано в суд. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

Катунь24

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