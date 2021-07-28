ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле уничтожили очаг дикорастущей конопли

Горняк22
17 часов Ago

Растение заняло собой площадь более 300 квадратных метров на улице Лесная Поляна.

Фото: barnaul.org

Дикорастущее наркосодержащее растение ликвидировали в пригороде Индустриального района представители народной дружины «Барнаульская». Растение они уничтожили в прошедшие выходные; подобные работы в городе проводят еженедельно, уточняют в пресс-службе городской администрации.

Командир отряда народной дружины «Барнаульская» по Индустриальному району Юрий Люст пояснил, что месторасположение конопли часто можно встретить у складов органических удобрений, а также на пустырях вблизи жилых домов. Как правило, такие очаги вредных сорняков устраняют одним из трех способов: вспашкой, опрыскиванием химикатами, скашиванием и извлечением с корнем. 

Катунь24

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