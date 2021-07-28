Катунь24: В Алтайском крае началась обязательная вакцинация. Кому необходимо будет прививаться?

Постановление о проведении в регионе профилактических прививок против COVID-19 вступило в силу сегодня, 27 июля 2021 года. Текст постановления опубликован на сайте Роспотребнадзора.

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К категориям граждан, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции, отнесли работающих в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, оказания услуг связи, банковских, санаторно-оздоровительных и туристических услуг, услуг средств размещения для временного проживания, перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных и других услуг.

Также вакцинации подлежат государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, а также сотрудники МФЦ.

Руководителей организаций обязали обеспечить до 22 августа первым компонентом и до 19 сентября вторым компонентом вакцины не менее 60 % от общей численности работающих.

Катунь24