Катунь24: Вокзалы Алтайского края украсили настенной живописью
Изображения появились в залах ожидания трёх вокзалов: Барнаула, Камня-на-Оби и Алейска.
Фото: zszd.rzd.ru
На картинах показаны виды природы Алтая, городские архитектурные достопримечательности и зарисовки из истории железной дороги, уточняют в пресс-службе «РЖД-Сибирь».
Рисунки во всех трёх зданиях отличаются. Так, например, на барнаульском вокзале появилось изображение проводов на фронт солдат в годы Великой Отечественной войны. В Камне-на-Оби стену украсила роспись с изображением Дома купца Хомутова. Все работы выполнила художник-оформитель Ирина Степанова.