Катунь24: В Алтайском крае увеличилось число младенцев, заболевших COVID-19

Об этом сообщила главный врач Детской поликлиники № 3 Раиса Леер на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Алтайского края, прошедшей сегодня, 26 июля 2021 года.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае увеличилось число младенцев, заболевших COVID-19

Осенью около 70 % обследованных детей были только носителями инфекции. Сегодня же у них всё чаще диагностируют COVID-19. Для того чтобы защитить ребенка, медики рекомендуют обезопасить его окружение: пройти вакцинацию родителям, родственникам, а также людям, которые находятся в непосредственном контакте с ребенком.

Чтобы вакцинация стала еще доступнее, в Барнауле в ближайшее время появится ещё один стационарный пункт в торговом центре «Геомаркет». Там смогут сделать прививку до 6 человек единовременно. От посещения же поликлиник при признаках любой респираторной вирусной инфекции медики советуют воздержаться.

«Мы должны понимать, что потенциально заразны, если имеем какую-нибудь клинику ОРВИ, посещая поликлинику, мы становимся потенциально опасными для других людей, для здоровых людей, которые обращаются в поликлинику по разным поводам. Поэтому вызов врача на дом – это основное правило», – подчеркнула начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова.

В региональном Минздраве поставили задачу проверить как можно больше человек, чтобы вовремя выявить инфекцию и вылечить. Для этого край закупит 15 тысяч экспресс-тестов. В ведомстве подчеркнули: если во время вызова на дом врач не сделал тест, пациенту следует сообщить об этом, позвонив по телефону горячей линии 8-800-350-35-25.

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