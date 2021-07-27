Катунь24: В мэрии Барнаула назначили заведующего отделом по развитию городского туризма

Должность занял 30-летний управленец Александр Барышников, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Фото: barnaul.org

Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк.

Александр Владимирович Барышников родился 2 июня 1991 в Барнауле, в 2013 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

«Трудовую деятельность Александр Владимирович начал в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула после окончания университета в октябре 2013 года. Замещал должности специалиста первой категории, ведущего специалиста, главного специалиста отдела сводного планирования и анализа муниципальных финансов комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула», – уточнили в пресс-службе городской мэрии.

С июня 2021 года Александр замещал должность главного специалиста отдела по развитию туризма администрации города, исполнял обязанности заведующего отделом. С 23 июля 2021 года он назначен на главную должность муниципальной службы города Барнаула – заведующего отделом по развитию туризма администрации города.

Катунь24