Катунь24: Врач рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от COVID-19

Вакцинация может помочь предотвратить развитие постковидного синдрома, считает врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

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Таким мнением специалист поделился с информационным агентством Ura.ru. Постковидный синдром проявляется в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций после перенесённой болезни.

По словам врача, вакцинация, вероятно, отрубает ковидный хвост.

«Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную», — сказал он.

Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков придерживается такого же мнения. По его словам, задачей вакцины является блокировка размножения вируса в организме. Постковидный синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всём организме.

«Вакцина спасает от осложнений, от постковидного синдрома. По статистике в реабилитационных центрах, которые реабилитируют пациентов после коронавируса, привитых людей в принципе не наблюдается», — добавил врач.

Катунь24