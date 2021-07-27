Катунь24: В Алтайском крае планируют увеличить объем производимого медицинского кислорода

Вопрос обсудили сегодня, 26 июля 2021 года, на аппаратном совещании регионального правительства.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края, до начала пандемии медучреждения потребляли около 10 тонн кислорода в сутки. Сейчас эта норма выросла до 50 тонн в сутки. Медицинский кислород необходим для лечения пациентов с коронавирусом. В Алтайском крае налажено производство 5-7 тонн кислорода, а недостающие объемы закупают в других регионах России и Казахстане.

Глава региона Виктор Томенко поручил Министерству промышленности и энергетики края изучить вопрос о создании дополнительных мощностей по производству медицинского кислорода: около 20 тонн в сутки. При этом, как отметил губернатор, необходимо проработать вопрос об оказании господдержки на создание нового производства.

Катунь24