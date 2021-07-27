Катунь24: В Норвегии упал крупный метеорит

Небесное тело появилось к северу от Осло в ночь с 25 на 26 июля 2021 года.

Фото: Скриншот видео EpicPigWarrior Embedded video for В Норвегии упал крупный метеорит

Метеорит направлялся на юго-запад страны, а затем погас на высоте около 23 км над землей, сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежскую метеорную сеть (NORSK).

Скорость небесного тела достигла 15-20 км/с. На видеокадрах, которые сняли очевидцы, видно, как вспышка от сгорания метеорита ярко озарила небо, осветив на несколько секунд окрестности практически дневным светом.

При падении метеорит создал серьезную ударную волну, по которой специалисты норвежских сейсмических станций определяют его местоположение. Информация о пострадавших и о разрушениях в местные службы не поступала.

Катунь24