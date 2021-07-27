Катунь24: В новом учебном году в двух барнаульских лицеях начнут учить основам инженерного дела, IT и журналистике

Профильные классы технологической, естественно-научной направленности и медиатехнологий заработают на базе Алтайского краевого педагогического лицея-интерната и барнаульского лицея № 122. Партнерами этих классов выступят предприятия и организации края. Оборудованием и методиками ребят и педагогов обеспечит образовательный центр «Талант22» – региональное представительство образовательного центра «Сириус».

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«Именно за школьными партами дети принимают решение, кем они станут и где они будут востребованы», – напомнила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева во время рабочего визита в Башкирию.

Там она озвучила свои предложения по развитию отечественного образования. Ее слова приводит пресс-служба Общероссийского народного фронта, сопредседателем центрального штаба которого она является.

Елена Шмелева уверена, формат корпоративных классов в школах – это во многом будущее российского образования.

«Драйвером развития образования в регионах должны стать крупный бизнес и градообразующие предприятия», – отметила Шмелева.

В Алтайском крае это уже делает представительство университета «Сириус» — «Талант22». По словам его руководителя Татьяны Денисенко, в поддержке корпоративных классов уже заинтересованы несколько организаций – от фабрики по производству игрушек до мультимедийной детской редакции.

Другой важный момент – повышение квалификации педагогов: программы их обучения нужно расширять.

«Необходимо делать экспериментальные площадки в регионах — в первую очередь на базе педагогических университетов», — говорит Елена Шмелева.

Она отметила, что намерена предложить «Единой России» закрепить законодательно отдельную программу по подготовке педагогов-исследователей.

В «Талант22» уточняют, что для Алтайского края сейчас актуально, в частности, обучать педагогов работе с современными цифровыми технологиями.

«В апреле прошли краткосрочные курсы для учителей биологии, где мы показали им возможности интерактивного стола «Пирогов», цифровых лабораторий и прочего», – рассказала Татьяна Денисенко.

Также важно, отмечает Шмелева, сделать родителей школьников полноценными участниками учебного процесса. Она сказала, что в ближайшее время начнется сбор народных предложений для программы реформирования учебного процесса.

Анна Паутова, председатель краевого совета родительской общественности, согласна, родители могут сделать многое. Пример – недавнее внедрение в школах бесплатного питания: именно благодаря родительским советам удалось сгладить многие острые углы. Она считает, роль родителей — не столько вмешиваться в школьную программу, сколько позаботиться, чтобы их детям было комфортно получать знания.

Отдельно Елена Шмелева подчеркнула: финансовую нагрузку на родителей нужно снижать. Так, пособия и рабочие материалы, которые они сейчас вынуждены покупать, можно перевести в электронный вид. Сегодня у российского образования и IT-сферы есть для этого масса возможностей.

Катунь24