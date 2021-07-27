Катунь24: В Барнауле появится первый крупный пункт вакцинации от COVID-19

Одновременно в нем смогут обслуживать 5-6 человек. Пункт откроется в ТЦ «Геомаркет».

Фото: googlemaps

О новом пункте вакцинации сообщила сегодня, 26 июля 2021 года, на пресс-конференции начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова. В отличие от выездных пунктов в нём будут работать 5-6 врачей, которые, соответственно, одновременно смогут прививать несколько человек за раз.

Он откроется на площадке в ближайшее время. В дальнейшем, как отметила Жанна Вахлова, его могут перепрофилировать в пункт вакцинации от гриппа. Кроме того, аналогичные пункты могут появиться и в других торговых центрах. Для этого в них должны быть площади в 200 квадратных метров, соответствующие условиям санитарных норм. Такие площадки в торговых центрах должны быть готовы предоставить не менее чем на два месяца.

На данный момент работают пункты мобильной вакцинации у ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86в), «Волна» (ул. Власихинская, 65) и «Галактика» (пр. Строителей, 117).

Катунь24