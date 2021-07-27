Катунь24: Вячеслав Франк: В Барнауле не снижается число заболевших COVID-19

Обстановку в столице Алтайского края по распространению коронавируса рассмотрели на расширенном аппаратном совещании в администрации города сегодня, 26 июля 2021 года.

Фото: barnaul.org

Вячеслав Франк отметил, что в Барнауле ежедневно фиксируется от 90 до 100 новых заболевших в день. Кроме того, сотрудники полиции, Роспотребнадзора и районных администраций выявляют нарушения указа губернатора и рекомендаций Роспотребнадзора на предприятиях торговли и общепита и сферы услуг.

С начала пандемии в Алтайском крае коронавирусом переболели около 22 тыс. барнаульцев, также выявлено 100 человек, инфицированных повторно, отметила начальник отдела надзора за гигиеной труда Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова. Основная возрастная группа заболевающих – от 30 до 40 лет, 36 % от общего числа, уточняют в пресс-службе барнаульской мэрии.

«Главным санитарным врачом региона подписано постановление о вакцинации от коронавируса отдельных групп граждан. В их число вошли работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, энергетики, работники жилищно-коммунального хозяйства, оказания банковских услуг, связи, санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения для временного проживания, по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных. Вакцинация также становится обязательной для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Среди данных профессиональных групп планируется привить не менее 60 % работников. Согласно документу, сотрудники данных сфер деятельности должны быть полностью вакцинированы до 19 сентября», – подчеркнула Лариса Зубова.

По распоряжению Вячеслава Франка руководители профильных комитетов проверят соблюдение противовирусных мер, кроме того, примут дополнительные меры по профилактике распространения вируса.

Катунь24