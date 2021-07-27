Катунь24: В Минобрнауки Алтайского края прокомментировали возможную отставку Максима Костенко

26 июля в СМИ Алтайского края появилась информация о скорой отставке министра образования и науки региона Максима Костенко.

По одной из версий, чиновник собирается покинуть свой пост до начала учебного года в связи с переездом. Мы связались с министерством, чтобы уточнить информацию.

«Распоряжения нет, а сплетни, конечно, не комментируем», — ответили журналистам телеканала «Катунь 24» в ведомстве.

В октябре 2018 года Максим Костенко стал исполняющим обязанности министра, а в ноябре того же года его назначили главой ведомства. До этого он работал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.

Катунь24