Катунь24: В Барнауле началась приемка образовательных организаций к новому учебному году

С 26 июля по 13 августа в Барнауле проверят 289 образовательных организаций, из них 261 – муниципальные образовательные организации, 28 – краевые организации.

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26 июля проверили Алтайский промышленно-экономический колледж, Барнаульский государственный педагогический колледж и Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий.

В состав комиссии входят сотрудники комитета по образованию, Министерства образования и науки Алтайского края, инспекторы отделов участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделов полиции, специалисты отделов вневедомственной охраны Росгвардии, инспекторы отделов пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД, сотрудники Барнаульской городской организации Общероссийского профсоюза образования, представители общественности.

Особое внимание при приемке образовательных организаций уделяется вопросам соблюдения требований безопасности, соблюдению санитарных норм и правил, техническому состоянию зданий и благоустройству прилегающих территорий, сообщили в администрации Барнаула.

Катунь24