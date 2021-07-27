Катунь24: Врач рассказал, о каких болезнях могут сигнализировать шершавые локти

Доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева в разговоре с радио Sputnik рассказала, что зуд, трещины и покраснение кожи на локтях могут свидетельствовать о серьёзных болезнях.

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Так, по словам врача, чрезмерная сухость и шелушение кожи на локтях являются признаками некоего дерматологического заболевания, например псориаза. Если сухость очень сильная, появилось покраснение, а к ним добавился зуд, то это может быть признаком ихтиоза.

Пациентам, страдающим ихтиозом, требуется обязательное утреннее и вечернее нанесение увлажняющих спецсредств.

Ещё одной причиной сухости локтей может быть кратковременное или продолжительное снижение чувствительности клеток к инсулину. Определить это может только эндокринолог, пояснила Светлана Жабоева.

«К эндокринологу также стоит обратиться, если сухость и морщинистость локтей появились при похудении на фоне нарушения метаболизма», – добавила специалист.

Катунь24