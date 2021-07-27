Катунь24: В Алтайском крае увеличился объем производства лекарств

Индекс промышленного производства лекарственных препаратов вырос на 18,7 % за последние полгода, уточнили в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

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В первом полугодии 2021 года, по данным Госреестра лекарственных средств России, зарегистрировано 20 наименований лекарственных средств, из них 15 препаратов и 5 фармацевтических субстанций. Кроме того, алтайские предприятия развивают контрактное производство, изготавливая продукцию по заказу собственников торговых марок на региональных площадках. В частности, АО «Алтайвитамины» зарегистрировано как производитель лекарственных препаратов для АО «Вертекс» (г. Санкт-Петербург), АО «Патент-Фарм» (г. Санкт-Петербург), ООО «НИКА-Фарм девелопмент» (г. Новосибирск).

Как уточняют в ведомстве, более 40 предприятий Алтайского края выпускают биологически активные добавки к пище; за полгода ими было зарегистрировано (перерегистрировано) 67 наименований БАД. Всего их производство в регионе за это время увеличилось в полтора раза: профильные организации выпустили 1358 тонн этой продукции.

Кроме того, в Алтайском крае также увеличили объем выпуска медицинского кислорода: жидкого – на 80 %, медицинского газа – на 81 % относительно 1 полугодия 2020 года. АО «Алтайстройдеталь» на данный момент его единственный производитель и поставщик в учреждения Алтайского края и Республики Алтай.

Катунь24