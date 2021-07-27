ГОРНЯК22 27.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае назначили начальника управления имущественных отношений

Горняк22
6 часов Ago

Им стал Александр Теплов, временно исполнявший обязанности руководителя управления.

Распоряжение о назначении Теплова на должность подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 26 июля.

Александр Теплов занимал должность заместителя начальника управления. С 16 февраля 2021 года на него было возложено временное исполнение обязанностей руководителя управления.

К исполнению обязанностей начальника Теплов приступит с 27 июля.

Катунь24

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