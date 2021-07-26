Катунь24: В Барнауле открыли реконструировавшийся с октября мост через реку Власиха

24 июля глава Барнаула Вячеслав Франк провел приемку моста, реконструированного в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: официальный сайт Барнаула

Стоимость работ по реконструкции моста составила 53 млн рублей. Здесь были выполнены вынос и переустройство инженерных сетей, полный демонтаж существующего моста, а также строительство нового, включая опоры, балки, дорожную одежду, тротуары и освещение. Длина моста составляет 47,2 метра, ширина проезжей части – 7 метров, протяженность линии наружного освещения – 228 метров, сообщает мэрия города.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, первым этапом стало строительство объездной дороги, которая представляла из себя земляную насыпь с водопропускными трубами и асфальтом по верху сооружения. Дорога была построена, чтобы не прекращать движение общественного транспорта и личных автомобилей барнаульцев. Состояние моста вынуждало его полностью разобрать и построить новое сооружение. Представитель подрядной организации заявил, что объект находится на восьмилетней гарантии, в которую входят все виды проделанных работ. Работы получилось выполнить досрочно — на 30 дней раньше запланированного срока.

В 2021 году ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланированы на 23 объектах общей протяженностью 27,97 км. На сегодня ведутся работы на 15 объектах. В высокой степени готовности находятся 4 участка: ул. Кулагина, ул. Кедровая и ул. Дружбы в мкр. Авиатор, ул. Смородиновая в мкр. Спутник. Работы уже завершены на 3 объектах: помимо моста через р. Власиха, также на ул. Парфенова и ул. Горнолыжная.

Катунь24