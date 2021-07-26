Катунь24: В алтайском селе рецидивист украл кухонный гарнитур из квартиры на первом этаже

Парень и раньше уже имел проблемы с законом.

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В полицию обратилась жительница Мамонтовского района, которая рассказала, что кто-то проник в её квартиру на первом этаже. Неизвестный зашёл через балкон, выпилив часть двери. Из кухни пропал гарнитур. Предварительная сумма ущерба составляла больше 40 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать 28-летнего подозреваемого. Правоохранители возбудили уголовное дело.

В региональном управлении МВД отметили, что этот гражданин уже шесть раз попадал в поле зрения полицейских за подобные преступления. Из них трижды был осужден.

Катунь24