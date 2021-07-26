Катунь24: Всероссийскую перепись населения могут вновь перенести

Минэкономразвития предложило провести Всероссийскую перепись населения с 15 октября по 14 ноября.

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Согласно проекту постановления правительства, который разработало Минэкономразвития, основной этап всероссийской переписи населения может быть перенесен на две недели вперед — вместо периода с 1 по 31 октября его предлагают перенести на период с 15 октября по 14 ноября.

Как пишет Интерфакс, в Росстате это решение объяснили договоренностью с руководством российских регионов.

«Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования», — уточнили в Росстате.

Отметим, основной этап переписи населения переносят уже в третий раз. Изначально перепись планировали провести в октябре 2020 года, но из-за пандемии сроки сдвинули на апрель 2021 года, а после — на осень. В июне было принять провести её с 1 по 31 октября 2021 года.

Катунь24