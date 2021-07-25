Катунь24: В Барнауле девушка-водитель насмерть сбила пешехода. Подробности ДТП

Страшная авария произошла вчера, 23 июля 2021 года, в 15:35 минут на улице Малахова в районе дома № 75.

Фото: Инцидент Барнаул

Сотрудникам ГИБДД предварительно удалось установить, что 30-летняя девушка, водитель «Тойота Виста», наехала на пешехода — девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка скончалась на месте происшествия.

Проводится проверка.

Госавтоинспекция города Барнаула обращается к водителям с просьбой, приближаясь к пешеходным переходам, заранее снижать скоростной режим, во время управления транспортным средством не отвлекаться на посторонние моменты (телефон, автотелевизоры и т.д.).

Катунь24