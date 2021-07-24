Катунь24: В российских школах отменят изучение второго иностранного языка

Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



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Он напомнил, что второй иностранный язык является необязательным. Его вводят по решению образовательной организации и по согласованию с родителями.

«В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей, это тот вариант (федеральных государственных образовательных стандартов), который принят, здесь такая формулировка… Возможность такая есть, но это не то, что в обязательном порядке», — цитирует РИА Новости Сергея Кравцова.

Он также отметил, что ранее было принято решение об отмене обязательного ЕГЭ по иностранному языку.

Катунь24