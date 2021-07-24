Катунь24: В барнаульском посёлке Лесном построят дополнительную скважину для улучшения качества водоснабжения

Водоснабжение пригородного посёлка стало темой обсуждения представителей власти на встрече с жителями.

Фото: администрация Барнаула

Сейчас водоснабжение жителей Лесного осуществляется от артезианского водозабора по ул. Закатной, 28. Обслуживанием водозабора и разводящих сетей занимается «Росводоканал Барнаул» по договорам аренды. По информации ресурсоснабжающей организации, артезианский водозабор работает на полную мощность.

«Мнения по качеству воды у жителей расходятся. На мой взгляд, вода «вкусная», мы семьей пьём из крана. Но с водоснабжением наступают эпизодические проблемы. Когда повышенный разбор воды идет, часть поселка остается без воды», — прокомментировал житель посёлка Сергей Ермаков.

В весенне-летний период в диспетчерскую службу действительно поступают жалобы на низкое давление воды. Причиной его снижения является полив приусадебных участков и увеличение потребления воды.

В целях приведения в соответствие качества воды по органолептическим и микробиологическим показателям требованиям нормативов специалистами проводятся систематические профилактические работы по промывке водонапорной башни, прокачке артезианских скважин и промывке разводящих сетей поселков.

Директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов рассказал жителям о мерах по нормализации водоснабжения в жилых домах. По его словам, в июне 2021 года выполнены работы по прокладке второго ввода водопровода от артезианского водозабора, расположенного на ул. Закатной, 28 до разводящих сетей посёлка.

Кроме этого, в посёлке будут реализованы масштабные работы, направленные на стабилизацию давления в сетях. Так, будет проведено бурение дополнительной скважины, строительство которой берёт на себя ресурсоснабжающая организация. Строительство водонапорной башни берёт на себя администрация Барнаула за счёт бюджета города. Комплекс таких мер позволит обеспечить необходимым объемом подачи воды для всего поселка.

«В рамках обязательств Барнаульского водоканала мы планируем в августе пробурить скважину глубиной 212 метров, а в рамках обязательств администрации города будет установлена новая водонапорная башня. Водоснабжение пригородных посёлков Барнаула продолжится по муниципальной программе», — сообщил Дмитрий Власов.

Также для улучшения водоснабжения жителей поселка в 2016 году комитетом по энергоресурсам и газификации города Барнаула выполнены работы по капитальному ремонту двух скважин на артезианском водозаборе.

Для дальнейшего улучшения водоснабжения жилых домов пригородных поселков муниципальной программой «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017 — 2025 годы» предусмотрены мероприятия по переключению водоснабжения жилой застройки п. Лесного по адресам: п. Лесной, 1-15 на артезианский водозабор на ул. Закатной, 28. Планируемый срок реализации данного мероприятия — 2022 год. Мероприятия актуальны для территории Лесного, обслуживаемой ФГКУ комбинат «Труд» Росрезерва.

Катунь24