Катунь24: В Барнауле закончился приём предложений изменений в Генплан города

Общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в Генеральный план Барнаула проходили с 29 июня по 22 июля 2021 года. Для этого во всех 26 населённых пунктах, входящих в состав городского округа, были организованы экспозиции проекта Генплана, а также осуществлялось консультирование посетителей.

Фото: Катунь 24

Необходимость актуализации Генплана города, действующая редакция которого была утверждена в августе 2019 года Барнаульской городской Думой, обусловлена рядом текущих градостроительных и законодательных изменений, реализацией федеральных, государственных и муниципальных программ, установлением границ приаэродромной территории, а также уточнением параметров функциональных зон застройки, пояснили в администрации Барнаула.

Работа по внесению изменений в Генплан проходит в два этапа. На первом этапе в ходе общественных обсуждений в комиссию по землепользованию и застройке поступило порядка 4 тысячи предложений и замечаний по проекту Генплана. Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены на заседании комиссии. Заключение о результатах общественных обсуждений будет опубликовано в газете «Вечерний Барнаул», размещено на правовом портале администрации города, а также на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Активное обсуждение у горожан вызвали вопросы, связанные с определением функциональных зон смешанной и общественно-деловой застройки, а также зон застройки многоэтажными многоэтажными многоквартирными жилыми домами в отношении территорий, фактически используемых для эксплуатации индивидуальных жилых домов. В мэрии заверили, что данные вопросы обязательно будут рассмотрены при реализации второго этапа разработки градостроительной документации.

Катунь24