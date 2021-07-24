Катунь24: В Алтайском крае вводится обязательная вакцинация

Постановление от 23 июля 2021 года подписала главный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко.

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По ее словам, охват прививочной кампании составляет всего 40 % взрослого населения. Подлежит привить более 1 млн человек.

«Мы проанализировали ситуацию, охват вакцинацией, особенного контингента из групп особого риска. И я подписала постановление о проведении вакцинации отдельных категорий граждан», – сообщила Ирина Пащенко.

Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, работающие в следующих сферах: образование, общепит, торговля, здравоохранение, ЖКХ, энергетика, банки, услуги связи, соцзащита, санатории, туристические услуги, общественный транспорт, такси, оказание бытовых услуг, оказание спортивно-оздоровительных услуг, муниципальная и госслужба, полиция, Росгвардия, МЧС, МФЦ.

Первую прививку нужно будет поставить до 22 августа 2021 года, вторую – до 19 сентября 2021 года.

Ответственность за исполнение постановления несет работодатель.

За неисполнение постановления будет назначена административная ответственность вплоть до приостановления рабочей деятельности.

Катунь24