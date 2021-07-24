Катунь24: В Барнауле открыли аллею победителей Шукшинского кинофестиваля

Ко дню рождения Василия Шукшина в усадьбе ГМИЛИКА появился новый арт-объект — аллея звёзд «Кинолента победителей Шукшинского кинофестиваля».

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле открыли аллею победителей Шукшинского кинофестиваля

Аллею выложили из каменных плит. Всего их двадцать две. На каждую нанесли гравировку с именем режиссера и названием фильма, ставшего победителем Шукшинского кинофестиваля с момента его учреждения в 1999 году по 2020 год. Также в сквере появилась информационная доска, на которой указан девиз кинофестиваля.

Совместно с Министерством культуры теперь в ГМИЛИКА планируют установить композицию с художественной мозаикой.

Устанавливать памятные плиты победителям очередного фестиваля будут ежегодно. По словам директора ГМИЛИКА Игоря Короткова, открытие плит будет приурочено и к другим памятным датам, например, Дню кино.

Добавим, проект аллеи реализован на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.

Катунь24