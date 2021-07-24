Катунь24: В российских ресторанах будут подавать дешевую воду

Сейчас стоимость стакана обычной воды в некоторых заведениях доходит до 400 рублей.



Фото: pexels.com

С такой инициативой выступила национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу. Они направили письмо президенту Федерации рестораторов и отельеров Игорю Бухарову с просьбой включить в меню ресторанов обычную воду.

«Мы направили письмо на имя президента ФРиО Игоря Бухарова с просьбой включить в меню ресторанов дешевую воду. Пока еще ответ не получили, но я уверена, что получим», — сказала президент ассоциации Альбина Холгова.

Она также уверена, что большинство рестораторов поддержат ее инициативу, сообщает РИА Новости.

«В магазине вода в маленькой бутылке стоит около 20 рублей, почему в ресторанах ее не предлагают хотя бы за 50-70 рублей? Почему она стоит 400 рублей? Например, мне нужно запить таблетку. Что человеку делать?» – добавила Альбина Холгова.

Катунь24