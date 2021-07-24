Катунь24: Видео. В Рубцовске полностью рухнул «Дом под шпилем»
Крыша аварийного здания обвалилась вечером 20 июля 2021 года. Сегодня в соцсетях появилось видео, в котором видно, как дом полностью обрушился.
Фото: Скриншот из видео в паблике «Типичный Рубцовск | Алтайский край | Барнаул»
Отметим, символ города знаменитый «Дом под шпилем», расположенный по адресу: улица Московская, 7, признали аварийным несколько лет назад. В апреле 2021 года кровлю и окна здания начали демонтировать.
Планируется, что в ближайшие два года на этом месте появится сквер.
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