Катунь24: Видео. В Рубцовске полностью рухнул «Дом под шпилем»

Крыша аварийного здания обвалилась вечером 20 июля 2021 года. Сегодня в соцсетях появилось видео, в котором видно, как дом полностью обрушился.

Фото: Скриншот из видео в паблике «Типичный Рубцовск | Алтайский край | Барнаул»

Отметим, символ города знаменитый «Дом под шпилем», расположенный по адресу: улица Московская, 7, признали аварийным несколько лет назад. В апреле 2021 года кровлю и окна здания начали демонтировать.

Планируется, что в ближайшие два года на этом месте появится сквер.

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