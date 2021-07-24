Катунь24: В Алтайском крае газифицируют ещё более 100 тысяч домов

Сейчас голубое топливо есть у 16 % населения региона.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае газифицируют ещё более 100 тысяч домов

Об этом сообщили в правительстве Алтайского края во время совещания с первым заместителем председателя Совета Федерации и секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. Он в эти дни работает в крае.

Программа догазификации реализуется в соответствии с поручением президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию страны. Сейчас голубое топливо есть у 16 % населения региона. Для комфортной жизни сельчан в Сибири этого недостаточно, отметил губернатор Виктор Томенко. Магистральная газификация проходит в крае в соответствии с соглашением между Алтайским краем и компанией «Газпром».

«В последние годы на эти цели выделяли порядка 300 миллионов рублей, в этом году будет направлено 400 миллионов рублей», — рассказал губернатор края Виктор Томенко.

Андрей Турчак отметил важность программы «социальной газификации». Он предложил рассмотреть вопрос о подключении и закупки оборудования льготным категориям граждан.

После совещания делегация отправилась в Смоленский район, чтобы проверить, как реализуется программа догазификации. Об итогах поездки мы расскажем в следующих выпусках новостей.

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