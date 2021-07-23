Катунь24: В Камне-на-Оби ликвидируют несанкционированные свалки

На уборку свалок направят около 600 тысяч рублей.

Фото: Правительство Алтайского края

В данный момент, контракт на вывоз мусора заключен с ООО «ДСУ». Предприятие приступит к его исполнению в последнюю неделю июля 2021 года.

Сейчас в городе огромное количество несанкционированных свалок, организованных местными жителями, отметили в издании «Каменские известия».

«Региональный оператор ООО “Линетт” занимается вывозом мусора только из контейнеров. Содержание в порядке мусорной площадки в их обязанности не входит. Поэтому горожане должны понимать, что все, что они валят рядом с мусорными баками, останется с ними. Никто за ними убирать не будет. На плечи муниципалитета и так лег огромный груз – 600 тысяч рублей мы потратим, чтобы убрать за безответственными каменцами. Бюджет у нас и так дефицитный, а эти деньги, можно было израсходовать на другие цели. Например, на приведении в порядок какого-либо участка дороги», — пояснил заместитель, председатель комитета администрации района по ЖКХ, строительству и архитектуре Владимир Баранов.

Вывоз мусора планируется в два этапа. Летом проведут масштабную уборку, а в сентябре несанкционированные свалки будут вывозиться точечно.

Катунь24