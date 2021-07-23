Катунь24: В России ведут запрет на вывоз необработанной древесины с 2022 года

Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Полный запрет начнет действовать с 1 января 2022 года.

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Это ограничение связано с политикой декриминализации лесной отрасли. Древесину хвойных и ценных лиственных пород нельзя будет вывозить за пределы страны в необработанном или грубо обработанном виде.

Лесопромышленный комплекс Алтайского края хорошо развит. Древесина проходит обработку на местных деревоперерабатывающих предприятиях. Несколько лесных компаний работают по принципу безотходного производства.

О введении запрета управление лесами заранее проинформировало лесничества и арендаторов лесных участков. Всего в регионе действует 31 лесничество и 45 арендаторов, которые занимаются непосредственно заготовкой и обработкой древесины.

Контроль деятельности арендаторов осуществляют госинспекторы по лесному и пожарному надзору Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. В случае выявления лесонарушений незамедлительно принимаются меры административного реагирования.

Также лесной массив патрулируют оперативные группы. В регионе действует Межведомственная комиссия по взаимодействию в области пресечения незаконной заготовки и оборота древесины. В совместную работу включены сотрудники МВД, таможни, федеральной службы безопасности, службы судебных приставов, налоговой и других ведомств.

Сигналы о лесорубах, вызывающих подозрение, принимает управление лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Телефон приемной: 8 (3852) 35-47-09. Также можно обратиться на региональную горячую линию: 8 (3852) 63-66-40.

Катунь24